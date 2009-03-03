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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Брант 7
1:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 4
Туре 40
Бендтнер 45
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
3 марта 2009, 22:45 МСК
3.03.2009, 22:45 МСК
вторник
Стив Тэннер
Стив Тэннер
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Брант
Крис Брант
7'
7'
72
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
72
0
Мур
Люк Мур
90
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Чех
Марек Чех
0
Ходгкисс
Ярид Ходгкисс
0
Ким
До-Хеон Ким
0
Валеро
Борха Валеро
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Туре
Коло Туре
40'
40'
46
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
83
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
69
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
4'
45'
4', 45'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Диаби
Абу Диаби
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Мерида
Фран Мерида
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Вела
Карлос Вела