Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Петров 45
2:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шоукросс 87
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
1 марта 2009, 18:00 МСК
1.03.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Астон Вилла
мин
-
Петров
Стилян Петров
45'
45'
90
-
Янг
Люк Янг
90
Сток Сити
мин
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
87'
87'
90