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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Петров 45
2:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шоукросс 87
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
1 марта 2009, 18:00 МСК
1.03.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Астон Вилла
мин
-
Петров
Стилян Петров
45'
45'
90
-
Янг
Люк Янг
90
Сток Сити
мин
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
87'
87'
90