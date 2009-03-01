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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коллисон 71
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
1 марта 2009, 15:30 МСК
1.03.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
71'
71'
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
40
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
90
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Сирс
Фредди Сирс
0
Нсереко
Савио Нсереко
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
16
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Робиньо
Робиньо
90
0
Беллами
Крейг Беллами
66
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Глаубер
Леонардо Глаубер
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Элано
Элано
0
Божинов
Валерий Божинов
0
Васселл
Дариус Васселл
0
Кайседо
Фелипе Кайседо