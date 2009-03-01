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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Эшби 79
1:2
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Уорнок 34
Эндрюс 37
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
1 марта 2009, 15:30 МСК
1.03.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
53
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Дойл
Натан Дойл
67
0
Эшби
Иан Эшби
79'
79'
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Джеованни
Джеованни
53
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
90
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Гарднер
Энтони Гарднер
0
Бармби
Ник Бармби
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Фэган
Крейг Фэган
0
Манушу
Манушу
0
Кузен
Даниэль Кузен
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
46
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
34'
34'
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
37'
37'
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
86
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
83
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Тугай
Тугай
0
Триси
Кейт Триси
0
Вильянуэва
Карлос Вильянуэва
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Робертс
Джейсон Робертс