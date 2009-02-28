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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Алонсо 32
Шанли 63
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
28 февр. 2009, 18:00 МСК
28.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Роб Стайлс
Роб Стайлс
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Хойт
Джастин Хойт
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Арка
Хулио Арка
88
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
68
0
Шанли
Тунджай Шанли
63'
63'
79
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Уолкер
Джош Уолкер
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
0
Кинг
Марлон Кинг
0
Эмнес
Марвин Эмнес
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Хююпя
Сами Хююпя
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
71
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
32'
32'
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
76
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Дарби
Стивен Дарби
0
Риера
Альберт Риера
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Н'Гог
Давид Н'Гог