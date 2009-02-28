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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Терри 25
Лэмпард 90
2:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Капо 82
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
28 февр. 2009, 18:00 МСК
28.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
25'
25'
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
82
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90'
90'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Калу
Саломон Калу
76
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
70
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Капо
Оливье Капо
82'
82'
90
0
Заки
Амр Заки
90
Запасные
0
Сибьерски
Антуан Сибьерски
0
Родальега
Уго Родальега