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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
28 февр. 2009, 18:00 МСК
28.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Санья
Бакари Санья
69
0
Насри
Самир Насри
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
0
Вела
Карлос Вела
64
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Сонг
Александр Сонг
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Демпси
Клинт Демпси
88
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Каллио
Тони Каллио
0
Дакур
Оливье Дакур
0
Гера
Золтан Гера
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд