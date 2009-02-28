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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 37
Саа 71
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
28 февр. 2009, 15:45 МСК
28.02.2009, 15:45 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
26
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
61
0
Гослинг
Дэн Гослинг
90
0
Жо
Жо
0
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
37'
37'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Осман
Леон Осман
0
Саа
Луи Саа
71'
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Брант
Крис Брант
90
0
Валеро
Борха Валеро
54
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
0
Симпсон
Джей Симпсон
58
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Чех
Марек Чех
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
0
Мур
Люк Мур