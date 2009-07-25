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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
25 июля 2009, 17:45 МСК
25.07.2009, 17:45 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Широков
Роман Широков
44
0
Хусти
Саболч Хусти
79
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
0
Семшов
Игорь Семшов
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Петров
Сергей Петров
0
Ширл
Радек Ширл
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Текке
Фатих Текке
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
78
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Горбанец
Андрей Горбанец
46
0
Бухаров
Александр Бухаров
71
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Калешин
Виталий Калешин
0
Томас
Степан Томас
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Адамов
Роман Адамов
0
Кабзе
Хасан Кабзе