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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Шемберас 15
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 24
Алекс 65
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
26 июля 2009, 15:00 МСК
26.07.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
81
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
71
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
15'
15'
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
88
0
Красич
Милош Красич
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Власов
Антон Власов
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Нецид
Томаш Нецид
0
Маазу
Мусса Маазу
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
83
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Кариока
Кариока
90
0
Алекс
Алекс
24'
65'
24'
65'
90
0
Быстров
Владимир Быстров
73
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Джано
Джано
0
Баженов
Никита Баженов
0
Яковлев
Павел Яковлев