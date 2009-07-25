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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Васиев 62
Кириченко 87
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
25 июля 2009, 15:30 МСК
25.07.2009, 15:30 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Бобер
Антон Бобер
84
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Коллер
Ян Коллер
90
0
Иванов
Олег Иванов
65
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
Будылин
Сергей Будылин
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Разделкин
Роман Разделкин
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Васиев
Фарход Васиев
62'
62'
71
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Немов
Петр Немов
84
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
64
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
87'
87'
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Сапета
Александр Сапета
0
Спирин
Михаил Спирин
0
Ковель
Леонид Ковель
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво