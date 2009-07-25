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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Билялетдинов 69
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Кержаков 78
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
25 июля 2009, 16:15 МСК
25.07.2009, 16:15 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
73
0
Гатагов
Алан Гатагов
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
69'
69'
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Беляев
Максим Беляев
0
Муджири
Давид Муджири
0
Фининьо
Фининьо
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
71
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Свежов
Виктор Свежов
63
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
78'
78'
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов
0
Кокорин
Александр Кокорин