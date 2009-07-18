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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Хохлов 81
Кержаков 89
2:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Леандро 45
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
18 июля 2009, 17:15 МСК
18.07.2009, 17:15 МСК
суббота
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
81'
81'
90
0
Свежов
Виктор Свежов
46
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Смолов
Федор Смолов
58
0
Кержаков
Александр Кержаков
89'
89'
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
53
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
0
Ропотан
Адриан Ропотан
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
61
0
Машуков
Аслан Машуков
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
82
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
0
Леандро
Леандро
45'
45'
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Концевой
Артем Концевой
0
Пароди
Франко Мартин Пароди