Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рубин
Казань
Домингес 54
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Игнашевич 77
Вагнер Лав 80
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
18 июля 2009, 15:00 МСК
18.07.2009, 15:00 МСК
суббота
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
46
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Горбанец
Андрей Горбанец
71
0
Бухаров
Александр Бухаров
74
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Томас
Степан Томас
0
Домингес
Алехандро Домингес
54'
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Адамов
Роман Адамов
0
Портнягин
Игорь Портнягин
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
77'
77'
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Эркин
Джанер Эркин
63
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
80'
80'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Нецид
Томаш Нецид
0
Маазу
Мусса Маазу