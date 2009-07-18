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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
Лоськов 16
Немов 43
Кириченко 64
Кириченко 73
4:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
18 июля 2009, 19:30 МСК
18.07.2009, 19:30 МСК
суббота
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
87
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
81
0
Немов
Петр Немов
43'
43'
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
16'
16'
80
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
64'
73'
64', 73'
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Сапета
Александр Сапета
0
Спирин
Михаил Спирин
0
Ковель
Леонид Ковель
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
57
0
Осинов
Михаил Осинов
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
46
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Пономарев
Александр Пономарев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
0
Хонг
Ен Чо Хонг