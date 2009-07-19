Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Благо 23
Лахиялов 59
Илиев 90
3:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Хусти 75
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
19 июля 2009, 19:30 МСК
19.07.2009, 19:30 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90'
90'
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Петре
Флорентин Петре
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
77
0
Гвазава
Леван Гвазава
81
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
0
Благо
Благо
23'
23'
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
59'
59'
90
0
Панку
Даниэл Панку
86
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Мищенко
Михаил Мищенко
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Власов
Олег Власов
0
Шевченко
Игорь Шевченко
Зенит
мин
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Губочан
Томаш Губочан
46
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Широков
Роман Широков
90
0
Ионов
Алексей Ионов
73
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
0
Семшов
Игорь Семшов
90
Запасные
0
Заболотный
Николай Заболотный
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Ширл
Радек Ширл
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Хусти
Саболч Хусти
75'
0
Файзулин
Виктор Файзулин