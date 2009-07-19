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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Быстров 89
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Калачев 29
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
19 июля 2009, 15:00 МСК
19.07.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Баженов
Никита Баженов
46
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
73
0
Кариока
Кариока
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Быстров
Владимир Быстров
89'
89'
90
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Дедура
Игнас Дедура
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Рыжков
Владислав Рыжков
0
Малоян
Артур Малоян
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Иванов
Олег Иванов
68
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
29'
29'
79
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Разделкин
Роман Разделкин
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Савин
Евгений Савин