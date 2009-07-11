Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Коллер 33
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Семак 20
Бухаров 63
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
11 июля 2009, 15:30 МСК
11.07.2009, 15:30 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Кулик
Владислав Кулик
70
0
Бобер
Антон Бобер
34
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
79
0
Коллер
Ян Коллер
33'
33'
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
О Бом Сок
О Бом Сок
0
Ковба
Денис Ковба
0
Разделкин
Роман Разделкин
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Савин
Евгений Савин
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
20'
20'
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Горбанец
Андрей Горбанец
80
0
Бухаров
Александр Бухаров
63'
63'
76
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Томас
Степан Томас
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Галиулин
Вагиз Галиулин
0
Адамов
Роман Адамов
0
Кабзе
Хасан Кабзе