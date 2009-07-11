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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Веллитон 71
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
11 июля 2009, 20:00 МСК
11.07.2009, 20:00 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Хотеев
Станислав Хотеев
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Осинов
Михаил Осинов
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Хонг
Ен Чо Хонг
58
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
74
0
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
0
Герус
Роман Герус
0
Живанович
Иван Живанович
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Макеев
Евгений Макеев
77
0
Быстров
Владимир Быстров
73
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Саенко
Иван Саенко
29
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Веллитон
Веллитон
71'
71'
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Дедура
Игнас Дедура
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Малоян
Артур Малоян