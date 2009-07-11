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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Панку 70
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Нецид 68
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
11 июля 2009, 17:45 МСК
11.07.2009, 17:45 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Петре
Флорентин Петре
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
78
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
0
Благо
Благо
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
82
0
Панку
Даниэл Панку
70'
70'
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Мищенко
Михаил Мищенко
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Власов
Олег Власов
0
Шевченко
Игорь Шевченко
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Эркин
Джанер Эркин
76
0
Красич
Милош Красич
90
0
Нецид
Томаш Нецид
68'
68'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Рыжов
Дмитрий Рыжов
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Маазу
Мусса Маазу