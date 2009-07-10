Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Химки
Химки
Кириллов 50
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
10 июля 2009, 18:00 МСК
10.07.2009, 18:00 МСК
пятница
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
46
0
Йованович
Миодраг Йованович
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
50'
50'
53
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
90
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Настич
Ненад Настич
0
Киракосян
Барсег Киракосян
0
Цветкович
Иван Цветкович
0
Кожанов
Олег Кожанов
0
Никифоров
Владислав Никифоров
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
74
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
67
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
70
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Нахушев
Руслан Нахушев
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Сапета
Александр Сапета
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво
0
Юрченко
Владимир Юрченко