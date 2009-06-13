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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Панку 11
Панку 40
Бендзь 85
3:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Савин 48
Савин 52
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
13 июня 2009, 19:00 МСК
13.06.2009, 19:00 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Бендзь
Сергей Бендзь
85'
85'
90
0
Мищенко
Михаил Мищенко
68
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
77
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
0
Петре
Флорентин Петре
90
0
Панку
Даниэл Панку
11'
40'
11', 40'
88
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Були
Жан Були
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Власов
Олег Власов
0
Адамов
Мовсур Адамов
0
Прудников
Александр Прудников
0
Шевченко
Игорь Шевченко
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
46
0
Бобер
Антон Бобер
77
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Кулик
Владислав Кулик
64
0
Савин
Евгений Савин
48'
52'
48', 52'
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Политевич
Сергей Политевич
0
Ковба
Денис Ковба
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов