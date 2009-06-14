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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
Зелао 22
Лоськов 55
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
14 июня 2009, 15:30 МСК
14.06.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Зелао
Зелао
22'
22'
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
55'
55'
82
0
Иванов
Алексей Иванов
68
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
79
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Сапета
Александр Сапета
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Топич
Марко Топич
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Родолфо
Родолфо
56
0
Баша
Марко Баша
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
46
0
Дуймович
Томислав Дуймович
31
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Минченков
Александр Минченков
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Муджири
Давид Муджири
0
Полоз
Дмитрий Полоз
0
Фалл
Байе Джиби Фалл