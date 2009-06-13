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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Акимов 32
Акимов 55
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
13 июня 2009, 14:00 МСК
13.06.2009, 14:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Орехов
Александр Орехов
58
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
60
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Быстров
Петр Быстров
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Адамов
Роман Адамов
46
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Попов
Алексей Попов
0
Гаджиев
Махач Гаджиев
0
Ребров
Сергей Ребров
0
Бухаров
Александр Бухаров
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Ростов
мин
0
Хотеев
Станислав Хотеев
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Черкес
Александр Черкес
66
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Осинов
Михаил Осинов
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
69
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
32'
55'
32', 55'
88
Запасные
0
Герус
Роман Герус
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Хонг
Ен Чо Хонг