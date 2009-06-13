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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Фатхи 29
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
13 июня 2009, 15:30 МСК
13.06.2009, 15:30 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
29'
29'
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Алекс
Алекс
17
0
Саенко
Иван Саенко
58
0
Дзюба
Артем Дзюба
75
0
Малоян
Артур Малоян
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Дедура
Игнас Дедура
0
Родригес
Клементе Хуан Родригес
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Яковлев
Павел Яковлев
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
74
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
47
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
64
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Будянский
Виктор Будянский
90
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
Запасные
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Настич
Ненад Настич
0
Блатняк
Драган Блатняк
0
Кириллов
Юрий Кириллов
0
Антипенко
Александр Антипенко
0
Виртанен
Яни Тапани Виртанен