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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Гетериев 45
Гетериев 49
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Семшов 33
Анюков 63
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
14 июня 2009, 18:00 МСК
14.06.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Лория
Давид Лория
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
61
0
Концедалов
Роман Концедалов
84
0
Гетериев
Казбек Гетериев
45'
49'
45', 49'
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
71
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
Запасные
0
Шогенов
Азамат Шогенов
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Фелипе
Альмейда Фелипе
0
Концевой
Артем Концевой
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
63'
63'
90
0
Ионов
Алексей Ионов
73
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
33'
33'
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
88
0
Файзулин
Виктор Файзулин
46
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Широков
Роман Широков