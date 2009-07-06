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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Химки
Химки
Зиновьев 9
Цветкович 87
2:3
Матч завершен
Рубин
Казань
Бухаров 20
Бухаров 58
Бухаров 66
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
6 июля 2009, 18:00 МСК
6.07.2009, 18:00 МСК
понедельник
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Бородин
Дмитрий Бородин
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
46
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
9'
9'
90
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
72
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
80
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Йованович
Миодраг Йованович
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Киракосян
Барсег Киракосян
0
Цветкович
Иван Цветкович
87'
0
Кожанов
Олег Кожанов
0
Никифоров
Владислав Никифоров
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Горбанец
Андрей Горбанец
61
0
Бухаров
Александр Бухаров
20'
58'
66'
20', 58', 66'
79
0
Домингес
Алехандро Домингес
77
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Тарабриков
Дмитрий Тарабриков
0
Климов
Игорь Климов
0
Гаджиев
Махач Гаджиев
0
Адамов
Роман Адамов
0
Кабзе
Хасан Кабзе