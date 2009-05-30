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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Родолфо 23
Минченков 39
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 45
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
30 мая 2009, 13:00 МСК
30.05.2009, 13:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Фининьо
Фининьо
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Родолфо
Родолфо
23'
23'
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Минченков
Александр Минченков
39'
39'
62
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Муджири
Давид Муджири
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
59
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Саенко
Иван Саенко
46
0
Кариока
Кариока
90
0
Алекс
Алекс
45'
45'
90
0
Быстров
Владимир Быстров
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Родригес
Клементе Хуан Родригес
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Баженов
Никита Баженов