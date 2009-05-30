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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Астафьев 53
1:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лахиялов 26
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
30 мая 2009, 13:00 МСК
30.05.2009, 13:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Живанович
Иван Живанович
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Осинов
Михаил Осинов
77
0
Астафьев
Максим Астафьев
53'
53'
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
39
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
84
0
Хонг
Ен Чо Хонг
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Гацкан
Александр Гацкан
0
Акимов
Дмитрий Акимов
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Мищенко
Михаил Мищенко
90
0
Илиев
Валентин Илиев
47
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
0
Благо
Благо
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
26'
26'
90
0
Петре
Флорентин Петре
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
74
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Були
Жан Були
0
Власов
Олег Власов
0
Прудников
Александр Прудников
0
Шевченко
Игорь Шевченко
0
Панку
Даниэл Панку