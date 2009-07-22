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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
22 июля 2009, 19:00 МСК
22.07.2009, 19:00 МСК
среда
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
70
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Нецид
Томаш Нецид
77
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Власов
Антон Власов
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Маазу
Мусса Маазу
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
33
0
Концедалов
Роман Концедалов
86
0
Машуков
Аслан Машуков
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
81
Запасные
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Пароди
Франко Мартин Пароди