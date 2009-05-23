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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Семак 10
Карадениз 48
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
23 мая 2009, 18:00 МСК
23.05.2009, 18:00 МСК
суббота
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
10'
10'
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
79
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Адамов
Роман Адамов
70
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
48'
48'
77
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Томас
Степан Томас
0
Ребров
Сергей Ребров
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
0
Горбанец
Андрей Горбанец
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Иванов
Станислав Иванов
90
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
54
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Гомелько
Артем Гомелько
0
Дьяков
Виталий Дьяков
0
Муджири
Давид Муджири
0
Фининьо
Фининьо
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл