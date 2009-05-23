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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Кобенко 11
Лахиялов 69
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
23 мая 2009, 18:00 МСК
23.05.2009, 18:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Илиев
Валентин Илиев
87
0
Мищенко
Михаил Мищенко
90
0
Благо
Благо
90
0
Петре
Флорентин Петре
82
0
Кобенко
Андрей Кобенко
11'
11'
73
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
69'
69'
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Власов
Олег Власов
0
Прудников
Александр Прудников
0
Садаев
Заур Садаев
0
Шевченко
Игорь Шевченко
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Гапон
Евгений Гапон
78
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Настич
Ненад Настич
90
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
65
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Кожанов
Олег Кожанов
90
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Логашов
Арсений Логашов
0
Будянский
Виктор Будянский
0
Киракосян
Барсег Киракосян
0
Никифоров
Владислав Никифоров
0
Виртанен
Яни Тапани Виртанен