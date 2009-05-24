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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Ярошик 45
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
24 мая 2009, 15:30 МСК
24.05.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Машуков
Аслан Машуков
89
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
46
0
Леандро
Леандро
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
0
Пароди
Франко Мартин Пароди
29
Запасные
0
Лория
Давид Лория
0
Шумейко
Виталий Шумейко
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Концедалов
Роман Концедалов
0
Концевой
Артем Концевой
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
45'
45'
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
83
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Савин
Евгений Савин
63
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
О Бом Сок
О Бом Сок
0
Ковба
Денис Ковба
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Кулик
Владислав Кулик
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Салугин
Александр Салугин