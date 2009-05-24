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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Хохлов 85
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
24 мая 2009, 13:00 МСК
24.05.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
85'
85'
90
0
Свежов
Виктор Свежов
67
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Денисов
Александр Денисов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов
0
Кокорин
Александр Кокорин
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Ионов
Алексей Ионов
73
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Широков
Роман Широков
0
Комолов
Павел Комолов