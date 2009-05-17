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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Маазу 32
Вагнер Лав 85
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Семшов 56
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
17 мая 2009, 18:00 МСК
17.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Эркин
Джанер Эркин
68
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
90
0
Маазу
Мусса Маазу
32'
32'
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
85'
85'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Нецид
Томаш Нецид
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
56'
56'
86
0
Ионов
Алексей Ионов
87
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Ширл
Радек Ширл
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
0
Текке
Фатих Текке