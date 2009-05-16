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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Петрович 90
1:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Леандро 24
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
16 мая 2009, 15:30 МСК
16.05.2009, 15:30 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Черкес
Александр Черкес
74
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Осинов
Михаил Осинов
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
60
0
Хонг
Ен Чо Хонг
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
63
0
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Петрович
Бранимир Петрович
90'
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Гацкан
Александр Гацкан
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
59
0
Машуков
Аслан Машуков
77
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
82
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
24'
24'
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
Запасные
0
Лория
Давид Лория
0
Шумейко
Виталий Шумейко
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Концедалов
Роман Концедалов
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
0
Фелипе
Альмейда Фелипе
0
Концевой
Артем Концевой