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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
17 мая 2009, 16:30 МСК
17.05.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ковель
Леонид Ковель
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
69
0
Немов
Петр Немов
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
72
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Еременко
Алексей Еременко
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Топич
Марко Топич
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
54
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Димидко
Александр Димидко
80
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
61
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Гранат
Владимир Гранат
0
Денисов
Александр Денисов
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Смолов
Федор Смолов