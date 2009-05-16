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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Одемвингие 13
Одемвингие 50
Глушаков 66
Муджири 90
4:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
16 мая 2009, 13:15 МСК
16.05.2009, 13:15 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
66'
66'
90
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
13'
50'
13', 50'
90
0
Минченков
Александр Минченков
78
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Дьяков
Виталий Дьяков
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Муджири
Давид Муджири
90'
0
Фининьо
Фининьо
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Петре
Флорентин Петре
46
0
Бендзь
Сергей Бендзь
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Власов
Олег Власов
90
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
83
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
0
Панку
Даниэл Панку
90
0
Були
Жан Були
90
0
Прудников
Александр Прудников
46
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Эдиев
Исмаил Эдиев
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Благо
Благо
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
0
Шевченко
Игорь Шевченко