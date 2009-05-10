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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Зырянов 58
Погребняк 68
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
10 мая 2009, 15:30 МСК
10.05.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Данни
Данни
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
79
0
Зырянов
Константин Зырянов
58'
58'
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
68'
68'
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Ширл
Радек Ширл
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Кулик
Владислав Кулик
70
0
Савин
Евгений Савин
69
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
О Бом Сок
О Бом Сок
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Иванов
Олег Иванов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов