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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Комбаров 5
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Нецид 79
Березуцкий 90
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
10 мая 2009, 13:00 МСК
10.05.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
85
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
5'
5'
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Димидко
Александр Димидко
63
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Скепский
Денис Скепский
0
Смолов
Федор Смолов
0
Генков
Цветан Генков
0
Кокорин
Александр Кокорин
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Эркин
Джанер Эркин
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90'
90'
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
61
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
0
Маазу
Мусса Маазу
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Нецид
Томаш Нецид
79'