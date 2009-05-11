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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Макеев 7
Дзюба 21
Веллитон 26
Веллитон 72
4:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
11 мая 2009, 15:30 МСК
11.05.2009, 15:30 МСК
понедельник
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Родригес
Клементе Хуан Родригес
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Макеев
Евгений Макеев
7'
7'
46
0
Саенко
Иван Саенко
90
0
Кариока
Кариока
90
0
Алекс
Алекс
65
0
Быстров
Владимир Быстров
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
21'
21'
80
0
Веллитон
Веллитон
26'
72'
26', 72'
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Баженов
Никита Баженов
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Халилович
Денис Халилович
90
0
Ковель
Леонид Ковель
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
81
0
Немов
Петр Немов
90
0
Иванов
Алексей Иванов
82
0
Топич
Марко Топич
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Сапета
Александр Сапета
0
Еременко
Алексей Еременко
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев