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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
11 мая 2009, 15:30 МСК
11.05.2009, 15:30 МСК
понедельник
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
90
0
Машуков
Аслан Машуков
67
0
Концедалов
Роман Концедалов
46
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
55
0
Леандро
Леандро
90
0
Концевой
Артем Концевой
90
Запасные
0
Радич
Деян Радич
0
Шумейко
Виталий Шумейко
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Гетериев
Казбек Гетериев
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Фелипе
Альмейда Фелипе
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Настич
Ненад Настич
90
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
34
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
66
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Антипенко
Александр Антипенко
46
Запасные
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Будянский
Виктор Будянский
0
Киракосян
Барсег Киракосян
0
Кириллов
Юрий Кириллов
0
Никифоров
Владислав Никифоров
0
Виртанен
Яни Тапани Виртанен