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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Дуймович 65
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
3 мая 2009, 16:30 МСК
3.05.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Сенников
Дмитрий Сенников
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Шарлес
Шарлес
83
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
70
0
Дуймович
Томислав Дуймович
65'
65'
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Муджири
Давид Муджири
0
Фининьо
Фининьо
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Минченков
Александр Минченков
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
90
0
Машуков
Аслан Машуков
90
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
67
0
Леандро
Леандро
90
0
Гошоков
Арсен Гошоков
72
0
Концевой
Артем Концевой
57
Запасные
0
Лория
Давид Лория
0
Шумейко
Виталий Шумейко
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Гетериев
Казбек Гетериев
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев