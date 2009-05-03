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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Акимов 53
Гацкан 86
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Погребняк 83
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
3 мая 2009, 14:15 МСК
3.05.2009, 14:15 МСК
воскресенье
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
86'
86'
90
0
Осинов
Михаил Осинов
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
53'
53'
87
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
0
Герус
Роман Герус
0
Пономарев
Александр Пономарев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Живко
Томислав Живко
0
Семка
Артем Семка
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ким Дон Джин
Ким Дон Джин
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Данни
Данни
90
0
Денисов
Игорь Денисов
77
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
88
0
Хусти
Саболч Хусти
66
0
Текке
Фатих Текке
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
0
Погребняк
Павел Погребняк
83'