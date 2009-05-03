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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Савин 37
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Березуцкий 62
Вагнер Лав 67
Маазу 90
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
3 мая 2009, 12:00 МСК
3.05.2009, 12:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Савин
Евгений Савин
37'
37'
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Бобер
Антон Бобер
83
0
Кулик
Владислав Кулик
68
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
О Бом Сок
О Бом Сок
0
Ковба
Денис Ковба
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
62'
62'
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
39
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
82
0
Маазу
Мусса Маазу
90'
90'
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
67'
67'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
0
Рыжов
Дмитрий Рыжов
0
Нецид
Томаш Нецид