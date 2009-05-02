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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Фернандес 29
Кокорин 90
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
2 мая 2009, 13:00 МСК
2.05.2009, 13:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
59
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Саенко
Иван Саенко
72
0
Павленко
Александр Павленко
59
0
Кариока
Кариока
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Быстров
Владимир Быстров
90
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Дедура
Игнас Дедура
0
Родригес
Клементе Хуан Родригес
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Баженов
Никита Баженов
0
Дзюба
Артем Дзюба
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
29'
29'
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Димидко
Александр Димидко
85
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Смолов
Федор Смолов
46
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Генков
Цветан Генков
0
Кокорин
Александр Кокорин
90'