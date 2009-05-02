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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:5
Матч завершен
Рубин
Казань
Домингес 24
Домингес 43
Домингес 48
Сибайя 54
Нобоа 85
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
2 мая 2009, 18:00 МСК
2.05.2009, 18:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Зелао
Зелао
51
0
Мальков
Евгений Мальков
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
90
0
Ковель
Леонид Ковель
46
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Топич
Марко Топич
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
81
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Халилович
Денис Халилович
0
Сапета
Александр Сапета
0
Еременко
Алексей Еременко
0
Иванов
Алексей Иванов
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
46
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
85'
85'
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
54'
54'
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
24'
43'
48'
24', 43', 48'
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
68
0
Адамов
Роман Адамов
65
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Попов
Алексей Попов
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Ребров
Сергей Ребров
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
0
Горбанец
Андрей Горбанец
0
Портнягин
Игорь Портнягин