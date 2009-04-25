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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Штранцль 51
Веллитон 62
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
25 апр. 2009, 13:00 МСК
25.04.2009, 13:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Быстров
Петр Быстров
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
84
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
67
0
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Орехов
Александр Орехов
0
Ребров
Сергей Ребров
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
51'
51'
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
72
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Кариока
Кариока
62
0
Алекс
Алекс
90
0
Быстров
Владимир Быстров
90
0
Веллитон
Веллитон
62'
62'
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Дедура
Игнас Дедура
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Саенко
Иван Саенко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Дзюба
Артем Дзюба