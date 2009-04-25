Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Тривунович 8
Семшов 28
Текке 62
Погребняк 88
4:2
Матч завершен
Химки
Химки
Максимов 45
Антипенко 80
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
25 апр. 2009, 15:30 МСК
25.04.2009, 15:30 МСК
суббота
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ким Дон Джин
Ким Дон Джин
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
61
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Данни
Данни
73
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
28'
28'
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
46
0
Текке
Фатих Текке
62'
62'
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Широков
Роман Широков
0
Погребняк
Павел Погребняк
88'
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Йованович
Миодраг Йованович
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
8'
8'
90
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
0
Настич
Ненад Настич
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Максимов
Илья Максимов
45'
45'
67
0
Будянский
Виктор Будянский
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
67
0
Кожанов
Олег Кожанов
90
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Логашов
Арсений Логашов
0
Самсонов
Олег Самсонов
0
Швецов
Александр Швецов
0
Киракосян
Барсег Киракосян
0
Антипенко
Александр Антипенко
80'
0
Шимич
Марко Шимич