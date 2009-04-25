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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Гвазава 27
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Евсеев 48
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
25 апр. 2009, 18:00 МСК
25.04.2009, 18:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
27'
27'
90
0
Благо
Благо
90
0
Шевченко
Игорь Шевченко
69
0
Панку
Даниэл Панку
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
0
Власов
Олег Власов
0
Прудников
Александр Прудников
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
48'
48'
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Иванов
Алексей Иванов
63
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
71
0
Топич
Марко Топич
57
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Халилович
Денис Халилович
0
Еременко
Алексей Еременко
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Ковель
Леонид Ковель
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев